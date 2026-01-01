В Азербайджане повышены акцизные налоги на табачные изделия

С этого года в Азербайджане повышаются акцизные налоги на табачные изделия.

Как сообщает АПА, это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, утвержденными сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Ставка акциза на продукцию, содержащую табак или восстановленный табак, предназначенную для вдыхания без сжигания, повысился с 16 манатов до 25,5 маната за тысячу штук при местном производстве и импорте.

Ставка акциза на курительный табак (за исключением табака для производственных целей, гомогенизированного или восстановленного, жевательного или нюхательного табака) повысился с 22 манатов до 162 манатов за килограмм при местном производстве, а при импорте - с 30 манатов до 170 манатов.