За ввоз в Азербайджан более одного мобильного устройства будет взиматься акцизный налог

С этого года в Азербайджане мобильные телефоны будут облагаться акцизным налогом, а за регистрацию более одного мобильного устройства, ввезенного физическим лицом для личного пользования, будет взиматься государственная пошлина в размере 100 манатов.

Как сообщает АПА, это отражено в изменениях в Налоговый кодекс, утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно предлагаемым изменениям в Налоговый кодекс, на каждое мобильное устройство, ввезённое в страну, будет начисляться акцизный налог в размере 20 манатов. От уплаты акциза освобождается одно устройство, ввезённое в течение календарного года для личного пользования.

Также за регистрацию второго и последующих мобильных телефонов, ввезенных физическим лицом в течение одного года, будет взиматься государственная пошлина в размере 100 манатов - вне зависимости от рыночной стоимости устройства.

Размер пошлины будет ежегодно определяться соответствующим органом Исполнительной власти.