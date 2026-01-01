Трамп нелестно высказался о Джордже Клуни

Президент США Дональд Трамп прокомментировал получение звездой Голливуда Джорджем Клуни и его женой Амаль французского гражданства.

«Отличные новости! Джордж и Амаль Клуни, два худших политических прогнозиста всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в разгаре серьезной криминальной проблемы из-за их абсолютно ужасного подхода к иммиграции, очень похожего на то, что было у нас при Сонном Джо Байдене», - написал Трамп в посте в соцсети Truth Social.

Он напомнил, что Клуни после «печально известных» дебатов, бросил Джо Байдена во время сбора средств и перешел на сторону другого кандидата от демократов - Камалы Харрис.

«Клуни получил больше рекламы за политику, чем за свои очень немногие и совершенно посредственные фильмы. Он вообще не был кинозвездой, он был просто обычным парнем, который постоянно жаловался на здравый смысл в политике», - считает глава Белого дома.