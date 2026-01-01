Лейла Алиева поздравила азербайджанский народ - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

В публикации Лейлы Алиевой в соцсети говорится:

"Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом!

Желаю вам счастья, крепкого здоровья, исполнения самых благородных желаний.

Пусть в сердце каждого из вас живет вера в доброту и человечность. Добро и благие поступки, совершенные бескорыстно обязательно вернутся к вам.

Особенно хочу поздравить всех детей. Дети чистые, искренние и сильные. Чем больше мы поддерживаем, хвалим, любим и вдохновляем их, тем более сострадательными и уверенными в себе личностями они вырастут.

Пусть Бог хранит всех.

Благодарю каждого из вас. Пусть Новый год принесет вам гармонию и любовь".