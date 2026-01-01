Трамп на год отложил повышение пошлин на некоторые виды мебели

Американский президент Дональд Трамп в среду распорядился отложить на один год повышение пошлин на некоторые виды мебели, включая кухонную.

Как следует из опубликованных Белым домом документов, США планировали с 1 января 2026 года поднять тарифную ставку на эту продукцию, которая ранее была установлена на уровне 25%. Предполагалось, что на некоторые виды мебели пошлины могут повысить до 30%, на другие - до 50%. Вашингтонская администрация решила не делать этого, поскольку считает продуктивными текущие переговоры по торговым вопросам с несколькими странами, которые поставляют мебель в США.