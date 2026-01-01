Эксперты по пищевой безопасности предупредили об опасной курятине - ВИДЕО

В ходе проверок в одном из цехов по убою кур, функционирующем в городе Хырдалан, были выявлены серьёзные нарушения.

Как стало известно, предприниматель окрашивал куриные продукты неизвестного происхождения различными химическими веществами и реализовывал их под видом «деревенских кур». Выявленный факт вновь привлёк внимание к вопросам качества и внешнего вида куриной продукции, продаваемой на рынках.

С целью изучения ситуации телеканал Baku TV посетил один из рынков. Во время визита один из торговцев заявил о натуральном происхождении куриной продукции, отметив, что она якобы поступает из посёлка Говсан и имеет естественный цвет, поскольку птицы, несмотря на инкубаторное выращивание, содержались во дворе.

Эксперт по пищевой безопасности Махсати Гусейнова подчеркнула, что использование химических красителей при обработке куриной продукции является грубым нарушением прав потребителей и представляет серьёзную угрозу для здоровья.

По её словам, для придания продукции вида деревенской курятины применяются желтоватые вещества, а в отдельных случаях следы порчи и кровяные участки маскируются химическими средствами с целью сокрытия срока давности товара. Эксперт отметила, что подобные вещества могут оказывать токсическое воздействие на организм человека.

Подробнее - в видеоматериале.