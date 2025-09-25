Жак Вильнев: «Победа Ферстаппена в Азербайджане вернула его в гонку за титул»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнёв считает, что победа Макса Ферстаппена на Гран-При Азербайджана позволяет ему претендовать на титул по итогам сезона.

Несмотря на то, что пилот «Ред Булл» идет в общем зачете третьим, психологическое преимущество находится на его стороне.

Вильнев оценил шансы Ферстаппена сквозь призму его конкуренции с гонщиками «Макларен» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

«Макларен» предстоит тяжелая битва, ведь Макс – лучший гонщик в мире. Победа Ферстаппена в Азербайджане вернула его в гонку за титул, а он не из тех, кто сдаётся под прессингом. Чемпион усилит давление на обоих гонщиков «Макларен», и Норрису с придётся сложнее», - считает Вильнев.

Ниджат