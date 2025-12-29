Механизм «ƏDV geri al» будет распространен на салоны красоты и косметологические центры

Механизм ƏDV geri al будет применяться к услугам, оказываемым парикмахерскими, салонами красоты и косметологическими центрами.

Как сообщает AПА, это отражено в изменениях в Налоговый кодекс, утверждённых Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно поправкам, физические лица — потребители, приобретающие на территории Азербайджана товары у субъектов, осуществляющих розничную торговлю или общественное питание (за исключением нефтепродуктов, газовых продуктов, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также пользующиеся услугами парикмахерских, салонов красоты и косметологических центров, смогут получать возврат уплаченного НДС.