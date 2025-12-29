Флорида как точка прорыва? Сможет ли Трамп приблизить мир между Россией и Украиной

Похоже, посредничество Дональда Трампа в урегулировании российско-украинского конфликта действительно может выйти за рамки символических жестов и привести к конкретным дипломатическим результатам.

Контакты Трампа одновременно с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским указывают на попытку сформировать новую конфигурацию посредничества, главную роль в которой играет Вашингтон. Вопрос в том, сможет ли инициированная Белым домом динамика трансформироваться в устойчивый процесс с четко определенной повесткой и механизмами реализации договоренностей.

Путин и Зеленский: прямой контакт возможен?

Такое развитие событий представляется вполне возможным с учетом появившейся инсайдерской информации – так, по сообщению Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений, воскресные переговоры президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут проложить путь к первому за более чем пять лет телефонному разговору Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

И хотя встреча в Мар-а-Лаго была представлена ​​как шаг вперед в мирных усилиях под руководством Трампа, источник также описал, как обеспечение прямого телефонного разговора Зеленского и Путина стало бы «дипломатической победой» для президента.

«Если бы Путин присоединился к телефонному разговору в воскресенье, это стало бы величайшим достижением в подготовке мирных переговоров и первым реальным шагом в мирном процессе», - сообщил источник на условиях анонимности.

«Это стало бы дипломатической победой для президента Трампа».

«Трамп, похоже, является наиболее успешным посредником, потому что Путин и Зеленский понимают друг друга эмоционально, и это представляет собой вызов».

Звонок Путину

Воскресенье стало третьей личной встречей Трампа и Зеленского с момента возвращения Трампа на пост президента. В центре обсуждений находился поддерживаемый США мирный план из 20 пунктов, разработанный по итогам нескольких недель переговоров, для принятия компромиссных решений Киевом и Москвой с целью вовлечения Зеленского в диалог и, возможно, прямых переговоров, сообщил источник Fox News.

Встреча во Флориде состоялась спустя несколько дней после того, как Зеленский заявил, что у него состоялся «хороший разговор» со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, которые также присутствовали в воскресенье.

Также в воскресенье Трамп подтвердил, что разговаривал с Путиным перед встречей с Зеленским. В соцсети Truth Social он назвал беседу с главой Кремля «хорошей и очень продуктивной».

Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что разговор, состоявшийся вечером 28 декабря, был организован по инициативе Трампа и продлился более часа. По его словам, президенты России и США договорились о создании двух рабочих групп по урегулированию конфликта в Украине – по вопросам безопасности и экономики: «О параметрах начала функционирования этих рабочих групп договорятся в начале января».

Юрий Ушаков озвучил главное требование российской стороны: Киев должен принять «смелое, ответственное политическое решение <…>, касающееся Донбасса». «Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая», — заявил Ушаков. По его словам, Путин и Трамп планируют созвониться еще раз — уже по итогам переговоров во Флориде.

«Либо закончится, либо будет продолжаться долго»

Ушаков рассказал, что Трамп внимательно выслушал «российские оценки реальных перспектив выхода на договоренность [об урегулировании конфликта], весьма подробные аргументы нашего президента о принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже и многочисленных контактов представителей двух [российской и американской] администраций».

Президент Украины, в свою очередь, перед встречей с Трампом побеседовал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Накануне он провел телефонную конференцию с рядом европейских лидеров и премьером Канады. По словам президента Украины, они обсудили предстоящие переговоры во Флориде и скоординировали позицию Украины и ЕС.

За несколько часов до старта переговоров во Флориде Зеленский написал, что завершение войны в Украине зависит от действий партнеров Киева. Он призвал их «усилить давление на Москву» и помочь его стране.

Стоя рядом с Зеленским после прибытия во Флориду в воскресенье, Трамп заявил, что действительно считает, «что у нас есть все предпосылки для сделки». По его мнению, процесс может «продвинуться очень быстро».

«Слишком много людей погибли, и я думаю, что оба президента хотят заключить соглашение, — сказал Дональд Трамп. — Я действительно верю, что у нас есть все предпосылки для заключения соглашения, которое будет выгодно для Украины и для всех. Нет ничего более важного». «Думаю, мы находимся на заключительном этапе переговоров, и посмотрим, что будет дальше», - заявил Трамп.

«В противном случае это будет продолжаться долго. Либо это закончится, либо будет продолжаться долго, и погибнут миллионы людей», - добавил президент США.

Американский лидер также пообещал Украине «крепкие» гарантии безопасности и отметил, что «европейские страны очень активно участвуют в этом процессе». «Я считаю, что европейские страны проявили себя действительно великолепно, и они полностью поддерживают эту встречу и заключение соглашения. Все они замечательные люди», — подчеркнул Дональд Трамп.

Президент США также подтвердил, что после завершения встречи с украинской делегацией еще раз созвонится с президентом России Владимиром Путиным.

«Великолепный разговор»

Встреча американской и украинской делегаций в частной резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго проходила после нескольких недель напряженной дипломатической работы на высшем уровне, и заняли около трех часов.

По их итогам Трамп сразу заявил, что это был «великолепный разговор», который значительно приблизил окончание российско-украинской войны, а перед ней был «прекрасный» двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Он добавил, что остается «пара сложных нерешенных вопросов» украинского урегулирования: «Один или два очень сложных вопроса». По сообщению УНИАН, основные камни преткновения включают судьбу атомной электростанции и вопросы территорий.

Сам Трамп заявил, что ключевой вопрос, который остался не решенным - «кому будут принадлежать регионы Донбасса». Этот вопрос Дональд Трамп назвал «важнейшим», и здесь стороны, по его мнению, пока еще «приближаются к соглашению». По его словам, заключить сделку по территориям лучше как можно быстрее. Он сказал, что Украина проявила «большую храбрость <…> и нанесла огромный ущерб [противнику]», но конфликту «пора положить конец».

Президент США даже сказал о готовности выступить перед парламентом Украины, объясняя необходимость мирного соглашения. Владимир Зеленский на это дипломатично ответил: «Вам всегда рады».

Он сначала отказался пояснить, какая доля условий урегулирования уже согласована, но позже предположил, что она «близка к 95%». «Мы стали намного ближе к завершению конфликта», - сказал он.

Другие важные заявления Трампа:

- Лучше заключить сделку сейчас, иначе будут захвачены новые территории.

- Для согласования мирного плана на Украине может понадобиться проведение референдума или голосование в парламенте.

- Запорожская АЭС в хорошем состоянии, ее можно быстро снова запустить. Путин хочет, чтобы она работала, и не обстреливал ЗАЭС ракетами или чем-либо еще.

- Переговорная группа будет состоять из Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера, генерала Дэна Кейна, Марко Рубио и нескольких других. Пит Хегсет тоже должен участвовать в ее работе.

- О сроках разрешения проблемных вопросов: если все пойдет хорошо, то несколько недель, если хуже — дольше, если совсем плохо — то не произойдет.

- Трехсторонняя встреча президентов РФ, США и Украины «возможна, в нужное время».

- О гибели приблизительно 100 граждан США на поле боя на территории Украины: «Как же жаль, что они умерли в чужой стране. А некоторые из них были знаменитыми людьми».

- Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности Украине, США также помогут.

- Россия готова помогать в восстановлении Украины.

- Понимает, почему Россия не соглашается на прекращение огня на время проведения возможного референдума в Украине.

Владимир Зеленский по итогам переговоров дал понять, что вопрос Донбасса все еще максимально актуален, и позиция Украины по этому поводу «ясна и отличается от российской».

Для Украины, заявил после переговоров Зеленский, «ключевым этапом на пути к достижению прочного мира» являются гарантии безопасности для страны, а не территориальный вопрос. Он уточнил, что украинская команда продолжит работать над этим пунктом соглашения с европейскими политиками, но там, по его словам, предстоит «завершить все обсуждавшиеся вопросы», а произойти это может в ближайшие недели.

Другие важные заявления Зеленского:

- Мирный план из 20 пунктов согласован на 90%.

- Гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%.

- Гарантии безопасности между США, Евросоюзом и Украиной почти согласованы.

- Военные вопросы согласованы на 100%.

- План восстановления экономики еще согласовывается.

- Гарантии безопасности — ключевой этап для достижения долгосрочного мира.

- В ближайшие недели пройдут новые встречи для финализации вопросов урегулирования.

- Возможно проведение референдума по отдельным вопросам мирного плана.

Как видно, при видимом прогрессе ключевые разногласия сторон по-прежнему сохраняются: Москва настаивает на закреплении контроля над Донбассом, Киев отвергает подобный подход, тогда как Вашингтон акцентирует внимание на необходимости компромиссной сделки как основы для прекращения боевых действий. В этой связи Трамп и Зеленский говорят о нескольких неделях, после которых параметры мирного соглашения могут приобрести более четкие очертания.

Президент США уже заявил, что намерен продолжить контакты с Владимиром Зеленским – сегодня, в понедельник, и в течение ближайших двух недель. «Скорее всего, мы будем много общаться в течение ближайшей пары недель, также поговорим и завтра», - сказал президент США на пресс-конференции по итогам переговоров в Мар-а-Лаго.

А что Европа?

В начале января «Коалиция желающих» встретится в Париже, чтобы окончательно согласовать конкретный вклад каждой страны в гарантии безопасности Украины. Об этом сообщил в соцсети X президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы добиваемся прогресса в вопросе гарантий безопасности, которые будут иметь центральное значение для построения справедливого и прочного мира», - указал он.

Французский президент побеседовал в телефонном формате с другими европейскими лидерами, а также с президентами США и Украины. Позднее Макрон еще отдельно пообщался по телефону с украинским президентом.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони указала на необходимость соблюдения интересов Украины и европейских партнеров в рамках мирного завершения российско-украинской войны, говорится в заявлении главы итальянского правительства по итогам телефонного разговора.

«Президенты Трамп и Зеленский изложили результаты, достигнутые в ходе текущих переговоров, в частности в отношении гарантий безопасности, и указали на вопросы, которые остаются открытыми. Мелони вновь подчеркнула важность единства в момент, когда в переговорном процессе достигнут определенный прогресс», - отмечается в заявлении.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после видеоконференции с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским написала в соцсети X: «Европа готова продолжать работу с Украиной и нашими американскими партнерами, чтобы закрепить прогресс [достигнутый на переговорах]. Главное в этих усилиях — это чтобы с первого дня были железные гарантии безопасности».

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что и Стармер, и европейские лидеры «подчеркнули важность твердых гарантий безопасности и вновь заявили о безотлагательности прекращения этой варварской войны как можно скорее». «Премьер-министр подчеркнул приверженность Соединенного Королевства тесной работе с партнерами, с тем чтобы сохранить набранный темп в ближайшие дни», — добавил представитель Даунинг-стрит.

С российской стороны реакция пока ограничилась постом в X спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева, который поблагодарил президента Трампа. «Весь мир ценит мирные усилия президента Трампа и его команды», — написал Дмитриев по-английски.

«Я ему верю»

И Дональд Трамп, и Владимир Зеленский говорят всего о неделях, по истечении которых можно ждать решений, которые остановят войну.

Но это опять не касается Донбасса — Владимир Зеленский настаивает на своем, говоря, что этот вопрос должен быть решен народом Украины или его избранными представителями.

Это потенциально ставит договаривающиеся стороны в тупик — Украина требует прекращение огня на время подготовки и проведения голосования, Россия отказывает ей в этом, а Путин уже несколько раз повторял, что получения этих территорий он может добиться и военным путем.

Украинский президент добавил, что любой из пунктов обсуждаемого сейчас мирного соглашения может быть вынесен как на референдум, так и на рассмотрение парламентом страны.

Трамп не исключил, что непредвиденные проблемы еще могут возникнуть. По его словам, любой пункт из мирного плана «возможно, окажется очень важным» и расстроит все соглашение целиком. Отвечая на вопрос, как скоро может завершиться война, Трамп вновь сказал о ясности, которая должна наступить в течение нескольких недель.

По его словам, в ближайшем будущем вполне вероятна уже трехсторонняя встреча между США, Украиной и Россией: «Путин хочет, чтобы это произошло. Он мне очень четко сказал, я ему верю».

Таким образом, ближайшие недели могут стать проверкой способности сторон перевести политическую риторику в реальные мирные договоренности, а результат этих усилий может задать тон дальнейшей архитектуре безопасности в Европе и показать эффективность новых посреднических каналов, которые формирует Белый дом.

При подготовке материала использованы сообщения BBC, DW, Fox News, Eoronews, «Интерфакс», «Ведомости», УНИАН, «КоммерсантЪ».