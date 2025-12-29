Всемирная федерация карате опубликовала на своих страницах в социальных сетях материал о Рафаэле Агаеве, сопроводив его подводкой: «Все знают его титулы. Немногие знают историю легенды. 8 фактов, которые стоит знать о Рафаэле Агаеве».

В публикации международная федерация карате предлагает взглянуть на одного из самых титулованных каратистов в истории не только через призму его многочисленных побед, но и через личные и профессиональные моменты, сформировавшие его путь в большом спорте.

Восемь фактов раскрывают ключевые этапы карьеры и жизни спортсмена – отметим, что материал подчеркивает вклад Рафаэля Агаева в развитие карате на международной арене и его значение как одного из самых узнаваемых и уважаемых спортсменов в истории карате.