Каким нам запомнится спортивный 2025-ый год?

Каким можно охарактеризовать уходящий 2025 спортивный год? В первую очередь стоит назвать его рекордным. Этот факт отметил и Президент Азербайджанской Республики, глава Национального Олимпийского комитета Ильхам Алиев в ходе церемонии, посвященной спортивным итогам года. Глава государства наградил спортсменов за хорошие результаты.

В этом году количество медалей, завоеванных нашими спортсменами, достигло рекордного уровня. Было завоевано в общей сложности 2113 медалей различных достоинств. Страна с успехом провела у себя крупные международные соревнования - Гран-При «Формулы-1», Игры стран СНГ, турнир известной бойцовской лиги UFC и многое другое. Под конец года хочется вспомнить самые яркие мгновения, которые останутся в памяти еще на долгие годы.

Во-первых, это, конечно же, третьи Игры стран СНГ. Впервые столь крупные соревнования прошли не в столице, как мы привыкли. Страна доказала, что подобные крупные старты может проводить на высоком уровне и в других городах. Основным местом проведения соревнований была Гянджа. Помимо этого, игры прошли в Шеки, Мингячевире, Гейгеле, Евлахе, Ханкенди и Габале. В связи со столь значимым мероприятием в Гяндже состоялось открытие городского стадиона, где прошли церемония открытия и закрытия Игр. К началу соревнований состоялось и открытие Евлахского спортивного олимпийского комплекса, который также посетил Президент Ильхам Алиев. Сами соревнования, являвшиеся хорошим трамплином для молодого поколения, прошли по 19 видам спорта и 23 дисциплинам. В общей сложности, в третьих по счету играх стран СНГ приняли участие 1624 спортсмена. Было разыграно 246 комплектов наград. Помимо азербайджанских спортсменов тут участвовали команды России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также приглашенные команды из Кубы, Кувейта, Омана, Пакистана и Турции. По итогам всех соревнований команда Азербайджана заняла 2-е место в общекомандном зачёте по достоинству медалей. Они завоевали 33 золотых, 56 серебряных и 95 бронзовых медалей. В Гяндже в этом году прошли также и соревнования в рамках Чемпионата Европы по аэробной гимнастике, где «золото» выиграла пара Владимир Долматов – Медина Мустафаева.

Вновь порадовал всех любителей автоспорта ставший традиционным Гран-при Азербайджана «Формула-1». Снова красочная гонка, сложные повороты, большое количество приезжающих гостей. В отличие от 2024 года, эта гонка оказалась не столь удачной для пилота «Макларена» Оскара Пиастри, у которого не сдалась ни квалификация, ни сама гонка. Гонщик вылетел уже в самом дебюте. Не выиграл в Баку даже ставший в итоге победителем сезона напарник Пиастри Ландо Норрис. В итоге первое место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Вторым к финишу пришел Джордж Расселл из «Мерседеса», а третьим стал Карлос Сайнс, представлявший «Уильямс». Стало известно о том, что Гран-при Азербайджана останется в календаре «Формулы 1» до 2030 года.

Что нам приходит в голову, когда мы слышим название «Кристалл Холл»? Конечно же, в первую очередь это песенный конкурс «Евровидение». Однако, за последующие годы этот зал увидел многое. Это - автошоу, море концертов, соревнования по тхэквондо и еще многое интересное. 2025 год ассоциируется у нас с этим местом известный во всем мире турнир серии UFC. Это большая редкость, когда организаторы пришли к решению продемонстрировать эти красочные бои не в США. Азербайджан на турнире UFC Fight Night представляли три бойца – это Тофик Мусаев, Назим Садыхов и Рафаэль Физиев. Физиев и Садыхов являлись весьма опытными бойцами в данной конференции. Что же касается Мусаева, у кого за плечами был богатый опыт в ММА, то это был его первый бой в UFC. Назим Садыхов выиграл свой поединок у бразильца Николоса Мотты, хоть и не без труда. Пропустив в начале серию ударов, он в итоге сумел одержать досрочную победу.

Оппонентом Тофика был Мактыбек Оролбай из Кыргызстана. Несмотря на то, что у Оролбая были проблемы с лишним весом, наш боец согласился на бой, вызвав этим поступком большое уважение организаторов. К сожалению, излишний вес Оролбая сыграл в его пользу. Тофик уступил, попавшись в болевой прием.

Рафаэль Физиев в свою очередь, одержал победу над чилийцем Игнасио Бахамонесом. Именно родные трибуны помогли ему прервать серию из трех поражений.

В главном бою вечера американец Халил Раунтри победил своего земляка Джамаала Хилла единогласным решением судей. Высокий уровень организации признали все представители конференции, включая ее президента Дэйну Уайта.

Азербайджанские любители футбола наконец увидели в Баку матчи Лиги чемпионов УЕФА. Причем, матчи не простые, а такие, в которых агдамцы на равных боролись с грандами европейского футбола. За два тура до конца основного этапа «Карабах» сохраняет шансы на выход в стадию плей-офф, набрав 7 очков после 6 матчей. Агдамцы победили «Бенфику» и «Копенгаген», сыграли вничью с «Челси» и уступили «Атлетику» из Бильбао, «Наполи» и «Аяксу». Выиграли в этом году подопечные Гурбана Гурбанова и чемпионат страны.

Порадовали публику и представители другого футбола, а точнее мини-футбола. Сборная Азербайджана с блеском выиграла Чемпионат мира, прошедший в Баку на Национальной арене гимнастики. В финале была повержена команда Венгрии.

Возвращаясь к теме большого футбола, хочется отметить назначение на пост главного тренера сборной Азербайджана Айхана Аббасова. В короткие сроки он сумел преобразить игру команды, которая перед этим выдала провальную серию под руководством португальского специалиста Фернанду Сантуша. Хочется пожелать удачи Айхану в этом деле, ведь спустя долгие годы у руля команды мы наконец увидели отечественного специалиста.

2025 год ознаменовался Играми Исламской солидарности, прошедшими в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Спортсмены Азербайджана завоевали там 9 золотых, 19 серебряных и 31 бронзовую медаль. В итоге сборная заняла 10-е место в зачёте по достоинству медалей. Был этот год успешным также и для многих других представителей спорта. Азербайджанский боксер Субхан Мамедов завоевал золотую медаль на чемпионате мира, став самым молодым обладателем этого титула в истории бокса страны. Представительницы баскетбола 3х3 завоевали серебряные медали в финале Мировой серии и на Кубке Европы, а также золотые награды на III Играх СНГ и Исламиаде. Дзюдоист Зелим Коцоев отметился серебряными медалями на чемпионате Европы и Исламиаде, а также «бронзой» чемпионата мира. Выиграла Исламиаду и каратистка Ирина Зарецкая, завоевав также «бронзу» чемпионата мира. Чемпионом Европы и серебряным призером чемпионата мира по греко-римской борьбе стал Хасрат Джафаров, удержал статус лидера мирового рейтинга борец Ульви Ганизаде, выигравший Чемпионат мира в Загребе. Женская сборная Азербайджана по шахматам завоевала серебряные награды чемпионата мира. Это список можно перечислять довольно долго. Но, в конце хочется вернуться к тому, с чего мы начинали этот рассказ, а именно, к рекордам. На Всемирных играх в китайском Чэнду азербайджанский тамблингист Тофиг Алиев исполнил тройное сальто с закруткой на 360 градусов в каждом прыжке. Этот элемент был выполнен впервые в истории мировых официальных соревнований. Всего на этих играх азербайджанские спортсмены завоевали пять серебряных медалей.

Успехов было слишком много, мы перечислили самые главные. Будем надеяться на то, что отмеченные рекорды обновятся с еще более высокими показателями, и предстоящий 2026 год, в котором город Баку официально станет «Спортивной столицей мира», подарит нам еще больше радости и эмоций в этой непростой и красивой по накалу стихии спорта…

Эмин Ахмедов