Зеленский готов к встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате, однако подчеркнул, что это возможно только в случае, если слова российского руководства будут совпадать с реальными действиями.

Как сообщает УНИАН, по словам Зеленского, сейчас Москва заявляет о желании мира, но одновременно продолжает ракетные удары по Украине, разрушает гражданскую инфраструктуру и публично демонстрирует готовность продолжать военные действия. В такой ситуации, отметил президент, говорить о содержательных переговорах невозможно.