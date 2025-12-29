Кремль анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится в ближайшее время.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о словах помощника президента Юрия Ушакова, который ранее заявил, что Путин и Трамп договорились оперативно перезвонить друг другу. По словам Пескова, Кремль проинформирует о точном времени разговора дополнительно.

Президент США Дональд Трамп 27 декабря позвонил Путину перед встречей с главой Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер назвал разговор хорошим и продуктивным. По словам помощника президента Ушакова, главы государств обсуждали переговоры по урегулированию конфликта в Украине.

Источник: РИА Новости