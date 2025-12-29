 Генпрокуратура предупреждает: Участие в вооруженных конфликтах за рубежом является тяжким преступлением | 1news.az | Новости
Генпрокуратура предупреждает: Участие в вооруженных конфликтах за рубежом является тяжким преступлением

First News Media13:30 - Сегодня
«В последнее время, согласно расследованиям правоохранительных органов и информации, распространяемой в СМИ, отмечаются факты участия ряда граждан Азербайджанской Республики в продолжающихся военных операциях между Россией и Украиной, а также в других вооружённых конфликтах.

С огорчением отмечаем, что среди погибших, тяжелораненых и попавших в плен в результате этих боевых операций числятся и наши граждане». Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

«Извещаем, что Азербайджанская Республика, принимая во внимание защиту жизни, безопасности, прав и свобод граждан Азербайджанской Республики как высшую цель и обязанность государства, а также исходя из принципа неотвратимости юридической ответственности, демонстрирует твёрдую и бескомпромиссную позицию в отношении любого лица, ведущего противозаконную деятельность.

Таким образом, участие в вооружённых конфликтах на территории иностранных государств является не просто личным выбором, а, в соответствии с национальным уголовным законодательством и требованиями международных конвенций, тяжким, а в некоторых случаях особо тяжким преступлением», - отмечается в заявлении.

Генпрокуратура отмечает, что согласно Уголовному кодексу Азербайджанской Республики, наёмничество, то есть участие в деятельности с целью получения материального вознаграждения, будучи гражданином государства, не участвующего в военном конфликте или военных операциях, не проживающим постоянно на его территории и не направленным для выполнения служебных обязанностей, а также участие в деятельности вооружённых формирований или групп, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, считается преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на определённый срок (от 8 до 20 лет) или пожизненного лишения свободы.

«Доводим до сведения наших граждан, что, независимо от каких-либо идеологических, материальных, личных или иных интересов, участие в вооружённых формированиях, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, считается уголовным преступлением.

Правоохранительными органами возбуждены уголовные дела в отношении ряда наших граждан, занимавшихся подобной деятельностью. По некоторым делам предварительное расследование завершено, дела переданы в соответствующие суды на рассмотрение, в отношении лиц, признанных виновными, вынесены приговоры, предусматривающие длительные сроки лишения свободы. В настоящее время продолжается предварительное расследование других уголовных дел данной категории.

Правоохранительные органы нашей страны принимают все необходимые меры для предотвращения вышеупомянутых правонарушений, а также для выявления и привлечения к ответственности лиц, совершивших противоправные деяния.

Напоминаем, что, согласно Конституции, гражданин Азербайджана обязан соблюдать законы своего государства и защищать свою Родину. Никакие материальные интересы не могут быть важнее вашей жизни, вашей свободы и вашего будущего. Избегание противозаконных действий и защита национальных интересов являются моральной и юридической ответственностью каждого из нас.

Мы призываем наших граждан сохранять бдительность, не поддаваться незаконным призывам и уважать законы нашего государства», - говорится в заявлении ведомства.

