Общество

В Азербайджане вносятся изменения в законы касательно детей, лишившихся родительской опеки

First News Media14:30 - Сегодня
Понятие "дети, потерявшие родителей" в законодательстве будет определяться как "дети, лишившиеся родительской опеки".

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в ряд кодексов и законов, обсуждаемом на сегодняшнем заседании комитета по науке и образованию Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, в законе "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" понятия "дети, потерявшие родителей" и "дети, лишенные родительской опеки" определены как разные категории.

Однако в Семейном кодексе, а также указе Президента Азербайджанской Республики "О некоторых вопросах, связанных с предотвращением лишения детей родительской опеки и усилением защиты их прав" от 15 февраля 2022 года, используется единое понятие под названием "дети, лишенные родительской опеки".

Согласно предлагаемым в этой связи поправкам, понятие "дети, потерявшие родителей и оставшиеся без родительской опеки" в законе "О социальной защите детей, потерявших родителей и оставшихся без родительской опеки" будет определяться как понятие "дети, оставшиеся без родительской опеки".

В то же время проект предусматривает внесение соответствующих изменений в другие нормативные правовые акты в рамках координации, вытекающей из вышеуказанной необходимости.

