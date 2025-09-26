 Фарид Гаибов: III Игры стран СНГ укрепят имидж Азербайджана как спортивного центра региона | 1news.az | Новости
Фарид Гаибов: III Игры стран СНГ укрепят имидж Азербайджана как спортивного центра региона

Фаига Мамедова12:50 - Сегодня
Фарид Гаибов: III Игры стран СНГ укрепят имидж Азербайджана как спортивного центра региона

Министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики, заместитель председателя Организационного комитета III Игр стран СНГ Фарид Гаибов поприветствовал спортсменов и членов их команд, которые примут участие в соревнованиях.

Как передает 1news.az, министр заявил, что республика уже утвердила себя в качестве надёжного организатора крупномасштабных мероприятий мирового уровня.

По словам Фарида Гаибова, Азербайджан неоднократно становился ареной для значимых спортивных событий, собирающих лучших спортсменов и тысячи зрителей со всего мира. Он напомнил, что в разные годы страна принимала:

Первые Европейские игры (2015)
IV Игры исламской солидарности (2017)
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль (2019)
Финал Лиги Европы УЕФА (2019)
Четыре матча чемпионата Европы по футболу (2020)
Ежегодный Гран-при Азербайджана Формулы-1 (с 2016 года).

«Все эти события не только укрепили имидж Азербайджана как спортивного центра региона, но и продемонстрировали высокий уровень организации, развитую инфраструктуру и гостеприимство, которыми славится наша страна», - подчеркнул он.

Заместитель председателя Оргкомитета добавил, что III Игры стран СНГ впервые в истории страны пройдут в регионах: «Семь городов Азербайджана готовы открыть свои двери, показать богатую культуру, тёплое гостеприимство и современную спортивную инфраструктуру».

Он отметил, что эти Игры станут стимулом для развития спорта, экономики и социальной сферы, вдохновят молодёжь, создадут яркие воспоминания и оставят после себя ценное наследие - новые и обновлённые спортивные объекты мирового уровня.

Министр молодежи и спорта особо подчеркнул, что будет сделано всё возможное для проведения соревнований на высоком уровне: «Опытная и преданная своему делу команда провела необходимую подготовку.

Уверен, что мы сможем обеспечить гостям лучшие условия, чтобы они в полной мере насладились этим событием. Вместе мы создадим праздник спорта, которым будут гордиться не только в Азербайджане, но и во всём мире».

«Желаю всем участникам ярких побед, а гостям - приятных впечатлений», - заключил Фарид Гаибов.

Напомним, что III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана:

Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на Гянджинском городском стадионе и начнутся в 19:00 по местному времени.

