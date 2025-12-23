Азербайджанские спортсмены завоевали рекордное число медалей в 2025 году

Азербайджанские спортсмены завоевали рекордное число медалей (2 113) на чемпионатах Европы и мира, а также на других международных турнирах в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом было объявлено на мероприятии Министерства молодежи и спорта, посвященном поведению итогов 2025 года.

Эти показатели являются ярким результатом внимания и заботы, уделяемых государством спортивной отрасли, а также систематической работы спортсменов и специалистов.