Полина Рагимова выиграла Суперкубок Греции

Полина Рагимова на мажорной ноте завершает уходящий год.

В составе «Паниониоса» волейболистка сборной Азербайджана выиграла Суперкубок Греции. В матче за трофей ее команда обыграла «Олимпиакос» со счетом 3:2.

Полина поделилась впечатлениями от победы. «Обладатель Суперкубка определялся по итогам одного матча, поэтому для нас это была большая игра, с которой серьезно готовились. Причем, в недавнем матче чемпионата Греции мы отправились на выезд к команде, в чьем зале состоялся наш матч с «Олимпиакосом». Зал маленьний, с низким потолком и мы его еще тогда опробовали. Встреча за Суперкубок получилась очень напряженной, ее исход решился на тай-бреке и я рада была выиграть свой первый трофей в составе «Паниониоса», - подчеркнула П.Рагимова.

Также «Паниониос» идет на третьем месте в чемпионате Греции и продолжает борьбу в Кубке Челлендж.

Ниджат Асланов