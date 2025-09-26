Лига чемпионов: На матч «Карабах» - «Копенгаген» продано более 27 тысяч билетов
Билеты на матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским «Карабахом» и датским «Копенгагеном» раскупаются с огромной скоростью.
Как передает azerisport.com, за неполные сутки с момента объявления продажи билетов их было продано 27 500, при вместимости стадиона «Тофик Бахрамов» чуть более 31 000 зрителей.
Матч «Карабах» – «Копенгаген» состоится 1 октября на вышеотмеченной арене и начнется в 20:45.
