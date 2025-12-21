 Гурбан Гурбанов: «Это «Карабах», а не детский сад» | 1news.az | Новости
Гурбан Гурбанов: «Это «Карабах», а не детский сад»

First News Media20:20 - Сегодня
Главный тренер ФК «Карабах» Гурбан Гурбанов подтвердил на сегодняшней пресс-конференции, что получил предложение от бразильского клуба относительно футболиста Педро Бикалио.

После матча, в котором они обыграли Габалу (2:1) в XVI туре Мисли Премьер-лиги, он высказался о судьбе бразильского игрока, представляющего Агдам:

«Да, ему предлагали. Это «Карабах», а не детский сад. Предложения, которые к нам поступают, должны быть серьезными. Это как будто они отвлекают игроков. В футболе не должно быть никаких разговоров на уличном языке. Я имею в виду тренеров, клубных чиновников. Они предлагают игрокам хорошие условия, но хотят дать клубу небольшую сумму. Деньги ослепили их. Нельзя так к ним подходить. Поступает так много ненужных, низкокачественных звонков, вы думаете, эти звонки действительно поступают от клубов? Для меня сохранение состава стало большой проблемой. Могу сказать, что предложения есть почти по 90 процентам игроков. Один звонит из Японии, другой из Дубая».

Следует отметить, что «Ботафого» интересуется Педро Бикальо.

Источник: Report

