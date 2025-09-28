 Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже. За церемонией наблюдают Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева - ФОТО | 1news.az | Новости
Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже. За церемонией наблюдают Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева - ФОТО

Фаига Мамедова19:15 - Сегодня
В Гяндже на Городском стадионе торжественно открылись III Игры стран СНГ.

Как передает 1news.az, за мероприятием наблюдают Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Церемония открытия началась с того, что участников и гостей мероприятия поприветствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Затем на стадион был вынесен государственный флаг Азербайджана офицерами национальной гвардии.

Следом прозвучал государственный гимн Азербайджана.

18:24

Буквально через несколько минут на Городском стадионе Гянджи стартует церемония открытия III Игр стран СНГ.

Как передает 1news.az, стадион постепенно наполняется зрителями, создавая праздничную атмосферу.

Тем временем, на сцене пока выступают артисты, разогревая публику перед главным событием.

Фаига Мамедова, Гянджа

