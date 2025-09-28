 Медиацентр III Игр стран СНГ начал свою работу | 1news.az | Новости
Медиацентр III Игр стран СНГ начал свою работу

First News Media14:12 - Сегодня
Для освещения Игр зарегистрировались 432 представителя местных и зарубежных СМИ из 8 стран.

Как передает 1news.az, с сегодняшнего дня во Дворце спорта Гянджи начал работу Медиацентр III Игр стран СНГ. Здесь созданы необходимые условия для одновременной работы 120 представителей СМИ.

На спортивной площадке, где расположен главный Медиацентр, журналисты такжеимеют возможность воочию наблюдать засоревнованиями по 4 видам спорта – плаванию, пулевой стрельбе, фехтованию, волейболу, брать комментарии и интервью в смешанных зонах и в результате готовить оперативные репортажи и статьи.

Кроме того, на каждой из 12 спортивных арен, где будут проходить соревнования, есть пункты сбора СМИ, пресс-залы и смешанные зоны.

Отметим, что медиацентр будет работатьежедневно с 09:00 до 21:00.

Напомним, III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана — Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на Гянджинском стадионе. Оба мероприятия начнутся в 19:00 по местному времени.

Фаига Мамедова

