Определены знаменосцы Азербайджана на церемонии открытия III Игр стран СНГ

Стали известны знаменосцы Азербайджана на церемонии открытия III Игр стран СНГ, которая пройдет 28 сентября на Городском стадионе Гянджи.

Как передает 1news.az, на церемонии открытия флаг Азербайджана понесут каратист Асиман Гурбанлы и таэквондистка Земфира Гасанзаде.

Асиман Гурбанлы – один из самых титулованных спортсменов, которые выступят на III Играх стран СНГ.

Он является трехкратным чемпионом Европы, победителем II Европейских игр 2019 года и III Игр исламской солидарности, серебряным призером чемпионата мира 2011 года.

Земфира Гасанзаде – бронзовый призер чемпионата Европы в олимпийских весовых категориях, чемпион Европы среди молодежи.

Напомним, церемония открытия пройдет 28 сентября, а церемония закрытия – 8 октября на Городском стадионе Гянджи. Соревнования же пройдут в семи городах Азербайджана — Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди на 12 спортивных объектах.