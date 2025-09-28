Азербайджанские теннисисты завоевали еще три медали на III Играх стран СНГ

В Габалинском Олимпийском спортивном комплексе продолжаются соревнования по настольному теннису в рамках III Игр стран СНГ.

Как передает 1news.az, в парных соревнованиях среди юношей тандем Адиль Ахмедзаде и Онур Гулузаде в полуфинале обыграл белорусскую пару Иван Зайцев – Алексей Рабушка со счетом 3:0 и вышел в финал. Однако в решающем матче азербайджанские теннисисты уступили российскому дуэту и завоевали серебряные медали.

В парных соревнованиях среди девушек дуэт Ягмур Мамедли и Айлин Аскерова уступил в полуфинале, заняв третье место и завоевав бронзовые медали.

В смешанных парных соревнованиях Марзия Нурматова и Онур Гулузаде также стали обладателями бронзовых наград.

Фаига Мамедова