 Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО

Фаига Мамедова14:48 - Сегодня
Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО

Определились очередные медалисты соревнований по плаванию, которые прошли во Дворце спорта Гянджи в рамках III Игр стран СНГ.

Как передает 1news.az, в женской борьбе на дистанции 200 метров на спине первое место заняла россиянка Анастасия Кобзар, второе и третье – казахстанка Маргарита Зайцева и ее соотечественница Маргарита Райенка соответственно.

На дистанции 1 500 метров вольным стилем среди мужчин золотую медаль завоевал россиянин Александр Филипец, серебряную - азербайджанский пловец Сулейман Исмаилзаде, бронзовую – еще один российский спортсмен Богдан Торопкин.

В смешанной эстафете 4х100 метров сборная России заняла первое место, Беларуси – второе, Казахстана – третье, Азербайджана – четвертое, Узбекистана – пятое.

В индивидуальном заплыве на дистанции 200 метров смешанным стилем среди мужчин золото завоевал россиянин Илья Ламшанов, серебро – белорус Максим Малушка, бронзу – пловец из Азербайджана Егор Майницкий.

Ранее в женском заплыве на 100 метров азербайджанская спортсменка Мехри Абдурахманлы завоевала бронзовую медаль. Таким образом, это стали первыми медалями Азербайджана в плавании в истории Игр стран СНГ.

Отметим, что в церемонии награждения принял участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Напомним, III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана — Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди.

Фаига Мамедова

Поделиться:
658

Актуально

Спорт

Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже. За церемонией наблюдают Ильхам Алиев ...

Спорт

Азербайджан завоевал бронзу в стендовой стрельбе на Играх стран СНГ - ФОТО

Спорт

Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО

Спорт

III Игры стран СНГ: азербайджанские пловцы завоевали две медали

Спорт

Азербайджанские теннисисты завоевали еще три медали на III Играх стран СНГ

Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже. За церемонией наблюдают Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева - ФОТО

Азербайджан завоевал бронзу в стендовой стрельбе на Играх стран СНГ - ФОТО

Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Азербайджанский парапловец завоевал вторую медаль на чемпионате мира

Хэмилтон пропускает тесты ради тяжелобольного пса Роско - ФОТО

Макс Ферстаппен благодаря триумфу на Гран-при Азербайджана обошел Шумахера

Лига чемпионов: На матч «Карабах» - «Копенгаген» продано более 27 тысяч билетов

Последние новости

Азербайджанские теннисисты завоевали еще три медали на III Играх стран СНГ

Сегодня, 19:32

Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже. За церемонией наблюдают Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева - ФОТО

Сегодня, 19:15

Трамп заявил о «реальном шансе на величие» на Ближнем Востоке

Сегодня, 19:05

Глава дипломатии ЕС: Иранская проблема может быть решена только путем переговоров

Сегодня, 18:11

В Дании в связи с саммитом ЕС на неделю запретят использование БПЛА

Сегодня, 17:48

Азербайджан завоевал бронзу в стендовой стрельбе на Играх стран СНГ - ФОТО

Сегодня, 17:25

Politico: Украина хочет заключить "мегасделку" по вооружению из США на $90 млрд

Сегодня, 16:50

Азербайджан будет представлен на Всемирной конференции ЮНЕСКО в Барселоне

Сегодня, 16:14

ЦИК Молдовы признала парламентские выборы состоявшимися

Сегодня, 15:54

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 15:29

В Турции произошло сильное землетрясение

Сегодня, 15:08

Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО

Сегодня, 14:48

Ушла из жизни одна из самых разыскиваемых преступников ФБР

Сегодня, 14:27

Медиацентр III Игр стран СНГ начал свою работу

Сегодня, 14:12

Сулейман Исмаилзаде: «У нас отличные результаты, но я надеюсь на золотую медаль!»

Сегодня, 13:57

Песков: Путин будет рад встретиться с Трампом в Москве

Сегодня, 13:41

Азербайджанский пловец: «Я доволен своим выступлением»

Сегодня, 13:29

Зеленский: Массированная атака по Украине продолжалась более 12 часов

Сегодня, 13:14

Погода на понедельник: преимущественно без осадков

Сегодня, 12:59

III Игры стран СНГ: азербайджанские пловцы завоевали две медали

Сегодня, 12:28
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30