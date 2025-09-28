Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ - ФОТО

Определились очередные медалисты соревнований по плаванию, которые прошли во Дворце спорта Гянджи в рамках III Игр стран СНГ.

Как передает 1news.az, в женской борьбе на дистанции 200 метров на спине первое место заняла россиянка Анастасия Кобзар, второе и третье – казахстанка Маргарита Зайцева и ее соотечественница Маргарита Райенка соответственно.

На дистанции 1 500 метров вольным стилем среди мужчин золотую медаль завоевал россиянин Александр Филипец, серебряную - азербайджанский пловец Сулейман Исмаилзаде, бронзовую – еще один российский спортсмен Богдан Торопкин.

В смешанной эстафете 4х100 метров сборная России заняла первое место, Беларуси – второе, Казахстана – третье, Азербайджана – четвертое, Узбекистана – пятое.

В индивидуальном заплыве на дистанции 200 метров смешанным стилем среди мужчин золото завоевал россиянин Илья Ламшанов, серебро – белорус Максим Малушка, бронзу – пловец из Азербайджана Егор Майницкий.

Ранее в женском заплыве на 100 метров азербайджанская спортсменка Мехри Абдурахманлы завоевала бронзовую медаль. Таким образом, это стали первыми медалями Азербайджана в плавании в истории Игр стран СНГ.

Отметим, что в церемонии награждения принял участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Напомним, III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана — Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди.

Фаига Мамедова