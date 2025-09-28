Глава дипломатии ЕС: Иранская проблема может быть решена только путем переговоров
Европейский союз (ЕС) приступит к восстановлению санкций в отношении Ирана. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
«Возобновление санкций и ядерных ограничений не должно означать конец дипломатических переговоров с Ираном по ядерной проблеме, которая остается ключевым вызовом региональной и международной безопасности», — сказала она.
По словам Каллас, позиция ЕС заключается в том, что устойчивое решение иранской ядерной проблемы может быть достигнуто только путем переговоров и дипломатии.
Источник: Gazeta.ru
188