Глава дипломатии ЕС: Иранская проблема может быть решена только путем переговоров

Европейский союз (ЕС) приступит к восстановлению санкций в отношении Ирана. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

«Возобновление санкций и ядерных ограничений не должно означать конец дипломатических переговоров с Ираном по ядерной проблеме, которая остается ключевым вызовом региональной и международной безопасности», — сказала она.

По словам Каллас, позиция ЕС заключается в том, что устойчивое решение иранской ядерной проблемы может быть достигнуто только путем переговоров и дипломатии.

Источник: Gazeta.ru