Сулейман Исмаилзаде: «У нас отличные результаты, но я надеюсь на золотую медаль!»

«Сегодня стартовали соревнования по плаванию, и у нас уже есть отличные результаты».

Как передаёт 1news.az, об этом заявил азербайджанский пловец Сулейман Исмаилзаде, завоевавший серебряную медаль на Играх стран СНГ.

Он отметил, что на предыдущих Играх спортсменам из Азербайджана не удавалось завоевать медали в плавании:«Это наши первые награды, и мы гордимся тем, что смогли добиться этого уже в первый день соревнований. Хотя я завоевал серебро, считаю, что это лишь начало - в будущем надеюсь на золотую медаль. Поздравляю всех с отличными результатами и выражаю благодарность своему личному тренеру, главному тренеру сборной, нашей федерации и Министерству молодёжи и спорта».

Фаига Мамедова