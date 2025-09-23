 Шлем с единорогом: Карлос Сайнс исполнил мечту маленькой фанатки на Гран-при Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Шлем с единорогом: Карлос Сайнс исполнил мечту маленькой фанатки на Гран-при Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

First News Media11:58 - Сегодня
Шлем с единорогом: Карлос Сайнс исполнил мечту маленькой фанатки на Гран-при Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Испанский пилот Williams Карлос Сайнс впервые с момента перехода в команду поднялся на подиум, заняв третье место на Гран-при Азербайджана.

Однако внимание болельщиков привлекла не только блестящая гонка Сайнса, но и необычная деталь его экипировки, наклейка с изображением единорога на шлеме.

История «волшебного» талисмана началась 13 сентября, когда команда Williams опубликовала видео с ответами гонщиков на вопросы фанатов. Одна из юных поклонниц Сайнса держала в руках игрушечного единорога и спросила, какое имя лучше выбрать — Спарклс или Спринклс, а также готов ли пилот разместить наклейку с этим персонажем на своём шлеме до конца сезона. Алекс Элбон, напарник испанца, выбрал имя Спринклс, а сам Сайнс пообещал, что если девочка пришлёт наклейку, он обязательно её наклеит.

Свое обещание гонщик выполнил: на трассу Baku City Circuit он приехал с новым ярким элементом дизайна шлема. Стартовав со второй позиции, Сайнс финишировал третьим, уступив только победителю гонки Максу Ферстаппену и пилоту Mercedes Джорджу Расселлу. После финиша Ферстаппен обратил внимание на необычную наклейку, на что Сайнс с улыбкой ответил: «Это единорог. Нам прислал фанат, и я сказал, что надену его на этих выходных». Позже наклейка переместилась на трофей, указав, что к его достижению также имеет отношение Спарклс или Спринклс.

Команда Williams позже опубликовала ещё одно видео, в котором руководитель коллектива Джеймс Воулз подтвердил, что «единорог» останется на шлеме Сайнса до конца сезона.

Источник: Motorsport

Джамиля Суджадинова

