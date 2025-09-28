Зеленский: Массированная атака по Украине продолжалась более 12 часов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат наносить удары по России.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Мы будем и впредь наносить ответные удары, чтобы <...> принудить [Россию] к дипломатии», — написал Зеленский.

Он добавил, что время для решительных действий давно настало и призвал США, Европу и страны «Большой семерки» и «Большой двадцатки» отреагировать на удары РФ по Украине.

Зеленский сообщил, что массированная атака Вооруженных сил (ВС) России, которая произошла в ночь на 28 сентября, продолжалась более 12 часов. По его словам, российская армия задействовала около 500 беспилотников и более 40 ракет, в том числе гиперзвуковые «Кинжалы».

Источник: Gazeta.ru