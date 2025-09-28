Состоялась церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже - ФОТО - ВИДЕО

В Гяндже на Городском стадионе состоялась торжественная церемония открытия III Игры стран СНГ.

Как передает 1news.az, за мероприятием наблюдали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Церемония открытия началась с того, что участников и гостей мероприятия поприветствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Затем на стадион был вынесен государственный флаг Азербайджана офицерами национальной гвардии.

Следом прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Затем состоялся парад стран-участниц III Игр стран СНГ. Флаг Азербайджана несли каратист Асиман Гурбанлы и тхэквондистка Земфира Гасанзаде.

На торжественном мероприятии выступил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета III Игр стран СНГ Самир Шарифов, который поприветствовал гостей, спортсменов, тренеров и любителей спорта. Он отметил, что в соревнованиях, которые продлятся 10 дней, примут участие 2 400 спортивных делегаций из стран Содружества Независимых Государств, а также из Турции, Пакистана, Омана, Кубы и Кувейта. «Эти спортивные игры станут площадкой для справедливой борьбы, основанной на таких принципах, как дружб, мир, взаимное уважение, внесут важный вклад в расширение сотрудничества между нашими странами, народами, углубление отношений», - сказал председатель Организационного комитета.

Затем выступил заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов. Он озвучил обращение генерального секретаря Содружества Сергея Лебедева к организаторам, участникам и гостям. Н.Сейтимов выразил уверенность, что III Игры стран СНГ оставят яркий след в истории спортивного движения Содружества и послужат дальнейшему укреплению сотрудничества.

После этого состоялась церемония приведения к присяге III Игр стран СНГ. От имени спортсменов к присяге были приведен капитан сборной Азербайджана по човгану, чемпион мира и Европы Эльчин Джамаллы, от имени тренеров – главный тренер сборной страны по вольной борьбе Аскерхан Новрузов, а от имени судей – судья международного класса по художественной гимнастике Ляман Джабраилова.

Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев объявил III Игры стран СНГ официально открытыми. После этого под звуки официальной песни Игр, был поднят флаг СНГ.

На церемонии выступили как юные артисты, так и известные певцы эстрады.

В исполнении юных артистов была показана композиция, посвящённая монументу «Железный кулак». Затем на сцене, в сопровождении танцоров, была представлена композиция, посвящённая символу Хары бюльбюль.

Позже артисты выпустили голубей мира, после чего на сцену вышли карабахские кони.

В завершении церемонии открытия под восторженные аплодисменты зрителей в небе вспыхнули фейерверки.

Фаига Мамедова, Гянджа