Эмин Амруллаев: «Нужно, чтобы люди приходили на матчи не ради побед, а ради баскетбола»

Президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев рассказал об ожиданиях, связанных с выступлением клубов в еврокубках.

В этом сезоне «Абшерон Лайонс» и «Нефтчи» выступают в Кубке Европы, а «Сабах» примет участие в Лиге чемпионов. При этом «Абшерон Лайонс» провел первый матч квалификационного раунда, обыграв кипрский «Анортосис» со счетом 89:73.

Э.Амруллаев, говоря о встречах еврокубков, отметил фактор болельщиков. «Верим, чем больше будет побед, тем больше людей придет соберется на трибунах. Надо сделать так, что азербайджанский зритель добровольно проявлял интерес к тому или иному виду спорта. Для этого, наверное, нужны победы. По аналогии с другими видами, мы видим, что на международные матчи приходит больше болельщиков. А вот на игры той же команды в национальном чемпионате почти никого нет. Нужно, чтобы люди приходили не ради победы, а именно для того, чтобы смотреть баскетбол и получать от этого удовольствие. Это не дело одного-двух лет. Участие наших трех команд в еврокубках служит именно этой цели», - заявил Амруллаев.

Ниджат