Гран-при Азербайджана побил рекорд зрительской аудитории в США

Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана стал самым популярным этапом в истории телевизионных трансляций этой гонки в США.

Американский телеканал ESPN, на протяжении многих лет обладающий правами на показ Формулы-1, зафиксировал рекордный интерес зрителей, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Baku City Circuit.

Прямую трансляцию основного заезда в воскресенье посмотрели почти 1,1 миллиона человек - это лучший показатель для Гран-при Азербайджана в истории американского телевидения. Отметим, что старт гонки пришёлся на утро по времени США. Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году - 970 тысяч зрителей, а в 2024-м трансляцию посмотрели 865 тысяч человек.

В целом, в 2025 году аудитория трансляций гонок Формулы-1 на каналах ESPN, ESPN2 и ABC в среднем составила 1,4 миллиона зрителей, что также является рекордом за всю историю показов чемпионата в США. Прежний максимум был зафиксирован в 2022 году - 1,21 миллиона человек.

Напомним, что Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана с 19 по 21 сентября - победителем гонки в Баку стал пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен.

