Азербайджанский пловец: «Я доволен своим выступлением»
«Я доволен своим выступлением - всё прошло так, как я и ожидал».
Как передает 1news.az, об этом заявил азербайджанский пловец Егор Майницкий, завоевавший бронзовую медаль на III Играх стран СНГ.
Юный спортсмен сообщил, что сумел достичь своей цели - попасть на пьедестал почёта: «Я доволен своим выступлением — всё прошло так, как я и ожидал. Всё было хорошо».
Он отметил, что его следующая цель — золотая медаль: «Я жду золотую медаль. Сегодня я завоевал бронзовую медаль, а на следующем соревновании буду бороться за золотую».
Фаига Мамедова
