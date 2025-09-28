Азербайджанский пловец: «Я доволен своим выступлением»

«Я доволен своим выступлением - всё прошло так, как я и ожидал».

Как передает 1news.az, об этом заявил азербайджанский пловец Егор Майницкий, завоевавший бронзовую медаль на III Играх стран СНГ.

Юный спортсмен сообщил, что сумел достичь своей цели - попасть на пьедестал почёта: «Я доволен своим выступлением — всё прошло так, как я и ожидал. Всё было хорошо».

Он отметил, что его следующая цель — золотая медаль: «Я жду золотую медаль. Сегодня я завоевал бронзовую медаль, а на следующем соревновании буду бороться за золотую».

Фаига Мамедова