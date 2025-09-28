ЦИК Молдовы признала парламентские выборы состоявшимися

Парламентские выборы в Молдове признаны состоявшимися.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

По данным ЦИК, на момент 14:30 по местному времени (совпадает с московским) участие в выборах приняли более 33% граждан Молдовы, внесенных в списки для голосования. Отмечается, что это минимальное число избирателей для того, чтобы признать выборы состоявшимися.

В ЦИК рассказали, что в первой половине дня наблюдалась довольно низкая активность избирателей. Однако после полудня показатели улучшились как внутри страны, так и за рубежом.