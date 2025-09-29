 Микаил Джаббаров: «Азербайджан уверенно укрепляет позиции в мировой экономике» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Микаил Джаббаров: «Азербайджан уверенно укрепляет позиции в мировой экономике»

First News Media12:05 - Сегодня
Микаил Джаббаров: «Азербайджан уверенно укрепляет позиции в мировой экономике»

На ежегодном INMerge Innovation Summit министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил, что страна демонстрирует устойчивый рост и становится всё более привлекательной для международных инвесторов.

По словам министра, динамика последних лет подтверждает доверие глобального бизнеса к стабильности и возможностям азербайджанского рынка:

«Эти показатели впечатляют не только своим масштабом — они отражают уверенность международных инвесторов в стабильности, безопасности и возможностях, которые предлагает Азербайджан», — отметил М.Джаббаров.

Он подчеркнул, что с 2021 по 2024 год ненефтяной сектор экономики страны расширялся в среднем на 6,7% ежегодно, постепенно увеличивая свою долю в национальном ВВП. За последние шесть лет ненефтяной экспорт почти удвоился, что свидетельствует о растущей глобальной конкурентоспособности Азербайджана и его успешной интеграции в международные цепочки добавленной стоимости.

Министр также обратил внимание на устойчивость финансовой системы: суверенные кредитные рейтинги Азербайджана остаются высокими, а сильные фискальные и внешние резервы обеспечивают экономическую стабильность. «Успех нашей стратегии социально-экономического развития признан на международном уровне: агентства Moody’s и Fitch Ratings повысили прогноз по Азербайджану», — добавил М.Джаббаров.

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
253

Актуально

Общество

Какой будет погода в Баку в последний день сентября?

Общество

В TƏBİB прокомментировали смерть Джабира Иманова

Политика

Премьер-министр Али Асадов прибыл с визитом в Минск - ФОТО

Lifestyle

Скончался Джабир Иманов

Экономика

Микаил Джаббаров: «Азербайджан уверенно укрепляет позиции в мировой экономике»

Микаил Джаббаров: «Мы не можем позволить себе просто наблюдать за успехами других — нам нужно быть в авангарде»

Азербайджанская нефть подорожала

В Баку пройдет 2-ой форум AZHAB

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Микаил Джаббаров: «Мы не можем позволить себе просто наблюдать за успехами других — нам нужно быть в авангарде»

В Азербайджане построят металлургический завод с перспективой перехода на водородное топливо

Парвиз Шахбазов: Азербайджан создаёт региональную платформу по зелёной энергетике

Как незнакомый продукт становится своим. Экспортный PR изнутри агентства

Последние новости

Умайра Тагиева: Негативные последствия изменения климата проявятся в будущем

Сегодня, 15:55

В следующем году будет сдана в пользование еще одна станция бакинского метро

Сегодня, 15:50

Диляра Кязимова покорила высочайшую вершину Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 15:42

В Каспийском море наблюдается серьезное снижение уровня воды

Сегодня, 15:30

В TƏBİB прокомментировали смерть Джабира Иманова

Сегодня, 15:17

В суде оглашены документы, связанные с ущербом, нанесенным ВС Армении населению и гражданским объектам в период Апрельских боев

Сегодня, 15:12

III Игры стран СНГ: определился победитель соревнований по настольному теннису

Сегодня, 15:05

Юсиф Эйвазов блистательно воплотил образ Кёроглу на сцене Дворца Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 15:00

Азербайджанские пловцы блеснули на III Играх стран СНГ

Сегодня, 14:56

Казахстан и Кыргызстан отказались от предложений провести в 2027 году Игры стран СНГ

Сегодня, 14:50

Фархад Мамедов о том, как может выглядеть новая нормальность в отношениях Азербайджана и России

Сегодня, 14:44

Премьер-министр Али Асадов прибыл с визитом в Минск - ФОТО

Сегодня, 14:38

В Иреване акция родителей пропавших солдат переросла в стычку с военной полицией

Сегодня, 14:32

Скончался Джабир Иманов

Сегодня, 14:28

Армянское лобби в США: от неудач в Конгрессе к попыткам разжечь новый конфликт

Сегодня, 14:20

III Игры стран СНГ: еще два азербайджанских теннисиста завоевали серебряные медали

Сегодня, 14:15

Пашинян в Страсбурге

Сегодня, 14:12

Министр экономики Армении обещает сделать все для открытия границы с Турцией

Сегодня, 14:10

ЕС хочет ограничить поездки всех сотрудников диппредставительств РФ

Сегодня, 14:08

Азербайджанcкие пловцы завоевали три медали на III Играх СНГ - ФОТО

Сегодня, 14:04
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30