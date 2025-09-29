Микаил Джаббаров: «Азербайджан уверенно укрепляет позиции в мировой экономике»

На ежегодном INMerge Innovation Summit министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил, что страна демонстрирует устойчивый рост и становится всё более привлекательной для международных инвесторов.

По словам министра, динамика последних лет подтверждает доверие глобального бизнеса к стабильности и возможностям азербайджанского рынка:

«Эти показатели впечатляют не только своим масштабом — они отражают уверенность международных инвесторов в стабильности, безопасности и возможностях, которые предлагает Азербайджан», — отметил М.Джаббаров.

Он подчеркнул, что с 2021 по 2024 год ненефтяной сектор экономики страны расширялся в среднем на 6,7% ежегодно, постепенно увеличивая свою долю в национальном ВВП. За последние шесть лет ненефтяной экспорт почти удвоился, что свидетельствует о растущей глобальной конкурентоспособности Азербайджана и его успешной интеграции в международные цепочки добавленной стоимости.

Министр также обратил внимание на устойчивость финансовой системы: суверенные кредитные рейтинги Азербайджана остаются высокими, а сильные фискальные и внешние резервы обеспечивают экономическую стабильность. «Успех нашей стратегии социально-экономического развития признан на международном уровне: агентства Moody’s и Fitch Ratings повысили прогноз по Азербайджану», — добавил М.Джаббаров.

Джамиля Суджадинова