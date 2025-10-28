«Лекарство» из краски и технического спирта: задержаны лица, изготовлявшие поддельные препараты против ящура - ВИДЕО

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана совместно с сотрудниками Агентства продовольственной безопасности (AQTA) провело операцию против лиц, изготавливавших поддельные образцы лекарственных препаратов, предназначенных для лечения крупного и мелкого рогатого скота от ящура.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате проведённых мероприятий были задержаны 26-летний Зарби Заманов и его 28-летний родственник Раван Заманов, причастные к незаконной деятельности.

В ходе расследования установлено, что задержанные смешивали строительные краски с техническим спиртом, придавая раствору вид лекарственного препарата. Полученную смесь они разливали по ёмкостям и продавали под видом лекарства против ящура.

При обыске в принадлежащем им цехе, расположенном в посёлке Локбатан (Карадагский район), полиция обнаружила кустарно изготовленные поддельные препараты и другие вещественные доказательства.

Экспертиза изъятых веществ показала, что они не обладают лечебным эффектом против ящура. По данному факту продолжается расследование.

В завершение власти обратились к фермерам с рекомендацией использовать для лечения и профилактики заболеваний у животных только сертифицированные лекарственные препараты, прошедшие официальную проверку.