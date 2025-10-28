 ХАМАС отказался передавать Израилю тело заложника | 1news.az | Новости
ХАМАС отказался передавать Израилю тело заложника

First News Media22:35 - Сегодня
ХАМАС отказался передавать Израилю тело заложника

ХАМАС отказывается передавать тело одного из израильских заложников, обнаруженное сегодня, из-за нарушений режима прекращения огня со стороны Израиля.

Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

В батальоне "Аль-Кассам", военное крыло ХАМАС, сообщили, что сегодня обнаружили тело одного из израильских пленных в туннелях на юге сектора Газа.

"Передача тела, запланированная на сегодня, будет отложена из-за нарушений со стороны ... (Израиля - ред.). Мы подчеркиваем, что любое обострение ситуации о стороны Израиля будет препятствовать операциям по поиску и извлечению тел заложников, что приведет к задержке их возвращения Израилю", - говорится в сообщении.

