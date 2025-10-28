В Баку прошел городской тур в честь Всемирного дня дзюдо - ФОТО

28 октября — Всемирный день дзюдо. С целью широкой презентации этой знаменательной даты для общественности Азербайджанская федерация дзюдо (АФД) провела по главным улицам и проспектам столицы «Şəhər turu» на специально брендированном автобусе.

Юные дзюдоисты, участвовавшие в туре, в разных точках города встречались с жителями, поздравляли их с Днём дзюдо и делали памятные фотографии.

Проект способствовал популяризации дзюдо в нашей стране, донося его ценности — уважение, смелость и дружбу — до более широкой аудитории.

28 октября — это также день рождения основателя дзюдо Дзигоро Кано. Дзюдо — это путь и система, позволяющие каждому раскрыть свой настоящий потенциал и познать себя.

В Азербайджане интерес к дзюдо стремительно растёт. В последние годы наши спортсмены поднимали флаг страны на самых престижных аренах. Успехи таких олимпийских и мировых чемпионов, как Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев, принесли всей стране большую радость.

Последовательная деятельность АФД лежит в основе этих достижений. Расширение географии дзюдо в регионах, ввод в эксплуатацию новых учебно-тренировочных центров, просветительские кампании для школьников, программы повышения квалификации для тренеров и судей, а также инклюзивные и массовые проекты вносят особый вклад в устойчивое развитие дзюдо в нашей стране.