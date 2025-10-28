 Израиль нанес авиаудары по Газе: есть погибшие - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Израиль нанес авиаудары по Газе: есть погибшие - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:59 - 28 / 10 / 2025
Израиль нанес авиаудары по Газе: есть погибшие - ОБНОВЛЕНО

Два человека погибли, несколько получили ранения в результате израильского удара по жилому дому в районе Эс-Сабра на юге города Газа.

Об этом сообщает Al-Aqsa TV со ссылкой на службу гражданской обороны.

В публикации отмечается, что четыре человека, включая грудного ребенка, получили ранения в результате авиационного удара.

22:40

Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по нескольким районам города Газа.

Как передает ТАСС, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его информации, один из них нацелен на медицинский центр "Аш-Шифа" на севере города. Со своей стороны телеканал Al Mayadeen информирует об ударе по лагерю для беженцев Эш-Шати, расположенному к западу от Газы.

