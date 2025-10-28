Кредитные вложения в экономику Азербайджана впервые превысили 31 миллиард манатов

По состоянию на 1 октября 2025 года общий объем кредитных вложений в экономику Азербайджана (включая банковский и небанковский секторы) составил 31 миллиард 41,8 миллиона манатов.

Как сообщает АПА со ссылкой на Центральный банк Азербайджанской Республики, данный показатель на 6% выше по сравнению с началом текущего года.

В сравнении с 1 октября 2024 года объем кредитных вложений в экономику увеличился на 9,3% или на 2 миллиарда 637,2 миллиона манатов.