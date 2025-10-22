Начата подготовка проекта подводного энергокабеля между Казахстаном и Азербайджаном

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов рассказал о ходе подготовки проекта по прокладке зеленого энергокабеля между Казахстаном и Азербайджаном по дну Каспийского моря.

Как сообщает Kazinform, по его словам, с Азербайджаном основная тема сотрудничества – энергетическая, это транспортировка нефти к дополнительному маршруту через Баку – Тбилиси – Джейхан и прокладка зеленого энергокабеля по дну Каспийского моря.

«На сегодняшний момент создано уже предприятие, профинансировано технико-экономическое обоснование», — сказал министр.

Он отметил, что средства выделили два банка, в том числе Азиатский банк развития.

«Сейчас идет процесс формирования технико-экономического обоснования. Как только он будет завершен, мы узнаем точную стоимость проекта и будем принимать решение», - добавил Аккенженов.