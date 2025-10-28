 Хикмет Гаджиев встретился с Айше Беррис Экинджи | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Хикмет Гаджиев встретился с Айше Беррис Экинджи

First News Media21:05 - Сегодня
Хикмет Гаджиев встретился с Айше Беррис Экинджи

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с заместителем министра иностранных дел Турции Айше Беррис Экинджи, находящейся с визитом в Баку.

Об этом говорится на странице МИД Турции в соцсети X.

Кроме того, Экинджи встретилась со специальным представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым.

В ходе встреч были обсуждены двусторонние отношения, а также развитие регионального сотрудничества.

Поделиться:
280

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев вручил ключи от квартир жителям сел Агалы и Мамедбейли ...

В мире

Израиль нанес авиаудары по Газе

Xроника

На странице Ильхама Алиева в соцсети размещена публикация по случаю ...

В мире

Нетаньяху распорядился немедленно нанести мощные удары по Газе

Политика

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Пакистана - ФОТО

Хикмет Гаджиев встретился с Айше Беррис Экинджи

Ильхам Алиев: Сегодня очередной этап «Великого возвращения»

Ильхам Алиев: Сегодняшняя реальность, сегодняшний день – это торжество справедливости

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Фазаилу Агамалы стало плохо после семейного скандала на съезде партии

Гюнай Агамали: «Выборы председателя партии «Ана Вэтен» не состоялись»

Конференция европейских раввинов отменяет собрание в Баку

Главы СГБ Азербайджана и Грузии обсудили основные направления стратегического партнерства

Последние новости

Полиция задержала мужчину, который избил жену и побрил ее налысо - ФОТО

Сегодня, 23:22

Лейла Алиева поделилась кадрами с поездки в Исмайллы - ВИДЕО

Сегодня, 23:00

Израиль нанес авиаудары по Газе

Сегодня, 22:40

ХАМАС отказался передавать Израилю тело заложника

Сегодня, 22:35

На странице Ильхама Алиева в соцсети размещена публикация по случаю национального праздника Турции - Дня Республики

Сегодня, 22:20

Нетаньяху распорядился немедленно нанести мощные удары по Газе

Сегодня, 22:00

Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в 104-квартирном жилом комплексе в городе Зангилан - ФОТО

Сегодня, 21:45

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Пакистана - ФОТО

Сегодня, 21:25

Хикмет Гаджиев встретился с Айше Беррис Экинджи

Сегодня, 21:05

Рекордные дожди затопили исторические города Вьетнама - ФОТО

Сегодня, 20:45

Украина и ЕС в конце недели обсудят детали плана по прекращению огня

Сегодня, 20:25

Фазаил Агамалы о внебрачном сыне: В жизни всякое бывает - Трамп, например, был женат трижды

Сегодня, 20:06

В Баку прошел городской тур в честь Всемирного дня дзюдо - ФОТО

Сегодня, 20:00

Президент Азербайджана: Зангилан станет одним из важнейших транспортных центров

Сегодня, 19:50

Ильхам Алиев: Сегодня очередной этап «Великого возвращения»

Сегодня, 19:40

Ильхам Алиев вручил ключи от квартир жителям сел Агалы и Мамедбейли Зангиланского района - ФОТО

Сегодня, 19:22

«Лекарство» из краски и технического спирта: задержаны лица, изготовлявшие поддельные препараты против ящура - ВИДЕО

Сегодня, 19:20

Ильхам Алиев принял участие в открытии второго этапа села Агалы и села Мамедбейли в Зангилане - ФОТО

Сегодня, 19:00

Председательство COP29 представляет Азербайджан на Парижском форуме мира

Сегодня, 18:45

Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

Сегодня, 18:30
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10