 Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Пакистана - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Пакистана - ФОТО

First News Media21:25 - Сегодня
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Пакистана - ФОТО

28 октября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Исламской Республики Пакистан Сайедом Юсуфом Резой Гилани, который находится с визитом в нашей стране для участия в международной парламентской конференции на тему «Конституция как фундамент независимости и суверенитета государств в современном мире», посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, на встрече обсуждалось значение международной парламентской конференции, подчеркивалась важная роль конституции в укреплении правовых основ государства, развитии общества, обеспечении политической стабильности, защите прав и свобод граждан.

В ходе беседы отмечалось, что в результате исторической Победы, одержанной Азербайджаном, наша страна восстановила свою территориальную целостность и суверенитет, положив конец 30-летней оккупации со стороны Армении. Подчеркивалось, что объявление Распоряжением Президента Ильхама Алиева 2025 года в Азербайджане «Годом Конституции и Суверенитета» имеет как важное политическое, так и символическое значение.

На встрече было выражено удовлетворение историческими дружескими и братскими отношениями между нашими странами, подчеркивалась особая роль глав государств в развитии этих связей. Также отмечалось значение расширения сотрудничества законодательных органов как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Стороны с удовлетворением отметили состоявшуюся в этом месяце в Исламабаде Третью трехстороннюю встречу председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции и высоко оценили ее итоги. Отмечалось, что она внесла весомый вклад в дальнейшее укрепление межпарламентских и межгосударственных отношений между нашими странами.

Поделиться:
212

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев вручил ключи от квартир жителям сел Агалы и Мамедбейли ...

В мире

Израиль нанес авиаудары по Газе

Xроника

На странице Ильхама Алиева в соцсети размещена публикация по случаю ...

В мире

Нетаньяху распорядился немедленно нанести мощные удары по Газе

Политика

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Пакистана - ФОТО

Хикмет Гаджиев встретился с Айше Беррис Экинджи

Ильхам Алиев: Сегодня очередной этап «Великого возвращения»

Ильхам Алиев: Сегодняшняя реальность, сегодняшний день – это торжество справедливости

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» после освобождения вылетел из Баку

Скандал: дети Фазаила Агамалы не поделили лидерство в партии - ОБНОВЛЕНО

Главы СГБ Азербайджана и Грузии обсудили основные направления стратегического партнерства

Армения пригласила Ильхама Алиева и Эрдогана принять участие в саммите ЕПС

Последние новости

Полиция задержала мужчину, который избил жену и побрил ее налысо - ФОТО

Сегодня, 23:22

Лейла Алиева поделилась кадрами с поездки в Исмайллы - ВИДЕО

Сегодня, 23:00

Израиль нанес авиаудары по Газе

Сегодня, 22:40

ХАМАС отказался передавать Израилю тело заложника

Сегодня, 22:35

На странице Ильхама Алиева в соцсети размещена публикация по случаю национального праздника Турции - Дня Республики

Сегодня, 22:20

Нетаньяху распорядился немедленно нанести мощные удары по Газе

Сегодня, 22:00

Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в 104-квартирном жилом комплексе в городе Зангилан - ФОТО

Сегодня, 21:45

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Пакистана - ФОТО

Сегодня, 21:25

Хикмет Гаджиев встретился с Айше Беррис Экинджи

Сегодня, 21:05

Рекордные дожди затопили исторические города Вьетнама - ФОТО

Сегодня, 20:45

Украина и ЕС в конце недели обсудят детали плана по прекращению огня

Сегодня, 20:25

Фазаил Агамалы о внебрачном сыне: В жизни всякое бывает - Трамп, например, был женат трижды

Сегодня, 20:06

В Баку прошел городской тур в честь Всемирного дня дзюдо - ФОТО

Сегодня, 20:00

Президент Азербайджана: Зангилан станет одним из важнейших транспортных центров

Сегодня, 19:50

Ильхам Алиев: Сегодня очередной этап «Великого возвращения»

Сегодня, 19:40

Ильхам Алиев вручил ключи от квартир жителям сел Агалы и Мамедбейли Зангиланского района - ФОТО

Сегодня, 19:22

«Лекарство» из краски и технического спирта: задержаны лица, изготовлявшие поддельные препараты против ящура - ВИДЕО

Сегодня, 19:20

Ильхам Алиев принял участие в открытии второго этапа села Агалы и села Мамедбейли в Зангилане - ФОТО

Сегодня, 19:00

Председательство COP29 представляет Азербайджан на Парижском форуме мира

Сегодня, 18:45

Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

Сегодня, 18:30
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10