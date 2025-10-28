Полиция задержала мужчину, который избил жену и побрил ее налысо - ФОТО

В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина жестоко обращается с женщиной - ее бреют наголо и подвергают оскорблениям.

Как сообщили в МВД Азербайджана, инцидент произошёл 28 октября. В тот же день в полицию поступило сообщение о применении мужем физического насилия к своей супруге.

По словам представителя ведомства, подозреваемый Т. Мамедов был задержан сотрудниками полиции. Для установления степени телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время по факту происшествия проводится расследование.