В мире

Украина и ЕС в конце недели обсудят детали плана по прекращению огня

First News Media20:25 - Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские и европейские официальные лица встретятся в конце недели для обсуждения деталей плана по прекращению огня.

Как передает Al Arabia, об этом он заявил журналистам.

"Это не план завершения (российско-украинской - ред.) войны. Прежде всего нужен режим прекращения огня. Это план для начала дипломатии… Наши советники встретятся в ближайшие дни, мы договорились на пятницу или субботу. Они обсудят детали этого плана", - сказал он.

