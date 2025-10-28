Украина и ЕС в конце недели обсудят детали плана по прекращению огня
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские и европейские официальные лица встретятся в конце недели для обсуждения деталей плана по прекращению огня.
Как передает Al Arabia, об этом он заявил журналистам.
"Это не план завершения (российско-украинской - ред.) войны. Прежде всего нужен режим прекращения огня. Это план для начала дипломатии… Наши советники встретятся в ближайшие дни, мы договорились на пятницу или субботу. Они обсудят детали этого плана", - сказал он.
