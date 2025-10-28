Мэра армянского города арестовали в аэропорту

Главу общины Масис (Араратская область) Давида Амбарцумяна арестовали при выходе из самолета.

Об этом сообщил его друг, активист Нарек Малян, летевший тем же рейсом, пишет Sputnik Армения.

Амбарцумян во вторник вечером прилетел из Москвы в Ереван. Сторонники и представители оппозиции с 18:00 ждали у входов в международный аэропорт «Звартноц», чтобы встретить руководителя общины Масис.

Ранее суд в Ереване приговорил Амбарцумяна к шести годам и трем месяцам лишения свободы, признав его виновным в применении оружия против протестующих и организации массовых беспорядков в 2018 году. Сам Амбарцумян 27 октября заявил, что не собирается скрываться, и намерен вернуться в Ереван 28 октября.

Оппозиция уже заявила, что действия властей в отношении Амбарцумяна были предсказуемы, так как они фактически расчищают политическое поле от оппонентов перед предстоящими выборами.