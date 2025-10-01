Сотрудник TRT погиб в Газе, в Азербайджане выразили соболезнования турецким медиа

Внештатный журналист турецкого телеканала TRT Яхья Барзак погиб в Газе.

Независимый журналист Яхья Барзак делал для TRT снимки с сектора Газа и погиб в результате израильской авиаатаки, сообщил директор телеканала по коммуникациям Бурханеттин Дуран.

Генеральный директор TRT Мехмет Захид Собаджи выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста:

«Яхья Барзак, работавший на TRT в секторе Газа, к сожалению, погиб в результате израильской атаки».

Соболезнования в связи с гибелью сотрудника турецкого телеканала TRT в Газе выразили Совет прессы Азербайджана и MEDİA: «Это событие вновь подтверждает, насколько опасна профессия журналиста. Трагедии, с которыми сталкиваются журналисты, работающие в зонах войн и конфликтов, одновременно противоречат свободе слова и выражения мнений, а также праву на получение информации. К сожалению, международное сообщество остается бессильным перед этими негативными тенденциями. Яхья Берзак стал очередной жертвой этого бессилия. Азербайджанская журналистика также понесла потери, пережив в новейшей истории две войны».