 Арестован таксист, совершивший неэтичные действия в отношении школьницы, которую вез на подготовительные занятия | 1news.az | Новости
Общество

Арестован таксист, совершивший неэтичные действия в отношении школьницы, которую вез на подготовительные занятия

First News Media22:00 - 20 / 10 / 2025
Таксист, допустивший неэтичные действия в отношении школьницы в Баку, установлен и привлечен к ответственности сотрудниками полиции.

Как сообщили в МВД, в результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, было установлено, что водитель автомобиля марки BYD с государственным номером 77-VK-571, Эмин Оруджзаде, проявил поведение, противоречащее этическим нормам, в отношении ученицы, которую он вез на подготовительные занятия, в районе Ясамал.

Э. Оруджзаде был задержан и арестован в соответствии с соответствующим решением.

4946

