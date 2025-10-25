Главы СГБ Азербайджана и Грузии обсудили основные направления стратегического партнерства

В рамках рабочего визита в Тбилиси главы Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Али Нагиева, состоялась его встреча с грузинским коллегой Мамукой Мдинарадзе.

Как сообщила пресс-служба СГБ Грузии, главной темой встречи стало углубление тесных связей в сфере безопасности.

Стороны также обсудили основные направления стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном. Была подчеркнута активизация сотрудничества между ведомствами в плане обмена информацией и опытом.

На встрече также было отмечено, что сотрудничество служб безопасности двух стран способствует укреплению отношений между Грузией и Азербайджаном и вносит важный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе.

