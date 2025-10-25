Главы СГБ Азербайджана и Грузии обсудили основные направления стратегического партнерства
В рамках рабочего визита в Тбилиси главы Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Али Нагиева, состоялась его встреча с грузинским коллегой Мамукой Мдинарадзе.
Как сообщила пресс-служба СГБ Грузии, главной темой встречи стало углубление тесных связей в сфере безопасности.
Стороны также обсудили основные направления стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном. Была подчеркнута активизация сотрудничества между ведомствами в плане обмена информацией и опытом.
На встрече также было отмечено, что сотрудничество служб безопасности двух стран способствует укреплению отношений между Грузией и Азербайджаном и вносит важный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе.
Источник: Sputnik Грузия
956