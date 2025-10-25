 В Баку проходит выставка «Образование в Европе» - ОБНОВЛЕНО - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

В Баку проходит выставка «Образование в Европе» - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

First News Media18:20 - Сегодня
В Баку проходит выставка «Образование в Европе» - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

В Баку завершился первый день выставки «Образование в Европе», организованной представительством Европейского Союза в Азербайджане.

В двухдневной выставке принимают участие более 30 университетов из 10 европейских стран, представляющих информацию о возможностях получения образования для потенциальных студентов.

Выступая на церемонии открытия, посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Марияна Куюнджич отметила, что уже более пяти лет они тесно сотрудничают с образовательными учреждениями Азербайджана, а также с научным и образовательным сообществом страны. «Образование лежит в основе всех возможностей. Мы приглашаем вас в мир высшего образования Европейского Союза. «Пусть твоя судьба будет написана образованием» — девиз нынешней выставки. Образование — это дверь, открывающая возможности, и мы приглашаем молодое поколение Азербайджана открыть для себя возможности высшего образования в Европейском Союзе», — добавила посол.

Отмечалось, что выставка «Образование в Европе» является частью масштабной образовательной кампании, проводимой представительством ЕС в Азербайджане. Она также является составной частью более широкого партнерства между ЕС и Азербайджаном. ЕС поддержал образовательный сектор Азербайджана 29 проектами.

В своем выступлении заместитель министра науки и образования Азербайджана Гасан Гасанли подчеркнул, что с 2022 года в системе высшего образования Азербайджана осуществляются масштабные реформы. «В результате этих реформ значительно увеличилось как количество студентов, поступающих в высшие учебные заведения, так и число мест по государственному заказу. Французско-азербайджанский университет, Университет АДА, группы Sabah, созданные совместно с Бакинским инженерным университетом, а также совместные проекты с университетами Италии и США являются наглядным примером этого сотрудничества. Этот опыт создаст основу для дальнейшего расширения программ двойных дипломов», — отметил заместитель министра.

Отметим, что в дни работы выставки европейские университеты бесплатно проводят информационные сессии, на которых представят свои образовательные программы. Молодые послы Европы также представляют информацию о поддерживаемых ЕС образовательных возможностях.

13:21

Представительство Евросоюза в Азербайджане проводит образовательную выставку «Образование в Европе».
Двухдневное мероприятие собрало более 30 вузов из 10 европейских стран, включая Болгарию, Чехию, Францию, Германию, Литву, Мальту, Польшу и Швецию.
Азербайджан на выставке представляют Университет ADA и Азербайджано-французский университет (UFAZ).
Участники представляют образовательные программы и рассказывают потенциальным студентам о возможностях обучения в ведущих вузах Европы.
Посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич отметила, что выставка проводится уже третий год.
«ЕС и Азербайджан сотрудничают в сфере образования с 2008 года. За это время Евросоюз поддержал в стране 29 образовательных проектов, из которых 26 успешно завершены, а 3 продолжаются», - отметила дипломат.
Источник: АПА

Лейла и Арзу Алиевы посетили выставку «Эшг-и нур» - ФОТО

